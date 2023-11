Marano, chiusa anche via Ranucci: la città è allo stremo, il Comune non riesce a garantire quasi nulla

226 Visite

Chiusa anche via Ranucci, dopo via Vallesana, il corso Vittorio Emanuele, via Veneto, via Annunziata e chi ne ha più ne metta. Una situazione imbarazzante, originata da rischi crolli di ogni genere e da contenziosi che si aprono tra il Comune e i privati. Una situazione che da tempo ha messo in ginocchio la città e il traffico veicolare. L’ente cittadino ormai sembra un pugile suonato, che si limita solo all’ordinario, che accetta continuamente schiaffi su schiaffi, incapace di imporre il proprio gioco. Un ente senza identità.













