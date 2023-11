75 Visite

Tutto facile per il Giugliano, che supera in scioltezza (3-0) il Brindisi. Il primo tempo va in archivio con la rete di De Sena, alla quarta marcatura stagionale. Lo stesso De Sena colpisce un palo poco dopo. Un legno anche per il Brindisi. Ripresa con i tigrotti subito all’attacco: partita in ghiaccio con le reti di Ciuferri e Ovizsach.













