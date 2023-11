Servizio civile a Marano. La giunta Morra (ma si può fare?) affida alla AMESCI le procedure per l’accreditamento e l’iscrizione all’albo unico degli enti

119 Visite

“La direttiva (o meglio l’atto di indirizzo) è da considerarsi illegittima per la lesione del principio della distinzione delle competenze tra organi di governo e dirigenti nel caso in cui in concreto «il responsabile del servizio nulla avrebbe potuto fare di diverso dopo la delibera suddetta e non avrebbe potuto porre in essere alcun atto di gestione, atteso che gli è stata imposta la già effettuata scelta di un dato contraente […]”: è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n.1775/2013.

Questo pronunciamento sembrerebbe cozzare con le decisioni assunte dalla Giunta di Marano con una delibera a firma del Sindaco Matteo Morra.

Ma veniamo nel dettaglio. La Giunta, con apposito atto di indirizzo, il n.20 del 17.10.2023, ha affidato alla Fondazione AMESCI le procedure per l’accreditamento e l’iscrizione presso l’albo unico degli enti di Servizio Civile, per la successiva presentazione dei progetti, in quanto definito dall’esecutivo maranese: “ente esperto nel settore del servizio civile, in grado quindi di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti”.

Infine poi, nel deliberato, sono stati espressi anche i pareri tecnici e contabili ai sensi dell’art. 49 del TUEL ed è stato stabilito di subordinare la convenzione ad apposita variazione di bilancio, senza quantificare la spesa.

Anche in questo caso il Consiglio di Stato è chiaro, gli atti di indirizzo non hanno la necessità di essere vagliati secondo il processo di analisi della regolarità tecnica e contabile definito per le altre deliberazioni dall’art. 49 del Tuel (in quanto l’indirizzo o la scelta di alta amministrazione non sono immediatamente sottoponibili ad un confronto puntuale, in quanto rappresentano scenari molto ampi, amministrativamente e contabilmente non ancora ben definiti).

Qualcosa sembra non quadrare e sarebbe opportuno fare chiarezza, anche nell’interesse dello stesso esecutivo. C’è poi una questione di mera opportunità: era necessario affidare alla FONDAZIONE AMESCI tutte le fasi per l’accreditamento e la progettualità con una delibera di giunta. In altri comuni non lontani dal nostro si espletano procedure di gara ad evidenza pubblica per affidare detti servizi. Perché a Marano si continua a seguire la strada degli affidamenti diretti, escludendo di fatto una miriade di operatori del III Settore.

E’ stata, infine, valutato il criterio di economicità nel rispetto del codice dei contratti? La giunta non è tenuta ad effettuare queste valutazioni che spettano esclusivamente al personale dirigente.

