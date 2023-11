Garcia alla vigilia della gara con la Salernitana. “Spero non ci sia un clima di odio”

136 Visite

Rudi Garcia e la sfida contro la Salernitana. L’allenatore del Napoli ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato valida per l’undicesima giornata di Serie A soffermandosi in particolar modo sul suo direttore sportivo: “De Sanctis lo apprezzo davvero tanto, è stato uno dei pilastri nel corso della mia avventura a Roma. Sarà un grande dirigente. Domani durante i 90 minuti saremo avversari, ma prima e dopo sarà un grande piacere rivedere Morgan che non solo era un leader in campo, un trascinatore, ma soprattutto un uomo per bene. Sarà solo un piacere rivederlo. Poi ritroverò Dia, Coulibaly, Bradaric, tutti calciatori che hanno giocato in Francia”.

Poi la cosa più importante: siamo a 50 chilometri di distanza, pensavo di andare lì e visto che siamo quasi nella stessa Regione di trovare un clima più disteso. E invece ho saputo che non sarà così. Visto il momento che stiamo vivendo nel mondo, spero ci sarà sostegno e non ci sarà odio perché l’odio non porta da nessuna parte e lo stiamo vedendo ogni giorno nel mondo”.













