Calvizzano, sacchetto selvaggio. Il sindaco Pirozzi è una furia: “Basta, denunceremo queste bestie”

“Siamo pronti a presentare, alla procura della Repubblica, una denuncia contro ignoti per inquinamento ambientale. Questa mattina, come capita oramai da giorni, Piazza Umberto, I, è stata presa di mira dai soliti vandali e deturpatori che hanno depositato sacconi neri pieni zeppi di rifiuti. È uno scenario raccapricciante. Nonostante le multe, nonostante le foto trappole questi soggetti continuano a fare il bello e il cattivo tempo allora non ci resta che notiziare l’autorità giudiziaria affinché indaghi per individuare i responsabili di questo scempio. Un paese non può diventare ostaggio di un manipolo di bestie che non hanno un minimo di civiltà e coscienza umana. Pugno duro. Solo pugno duro. Abbiamo già qualche sospetto ma ovviamente approfondiremo la questione attraverso gli avvocati dell’Ente e alle forze dell’ordine. Ora basta”.