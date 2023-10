PUNTI DI VISTA. FORMULE NUOVE PER AMMINISTRARE I COMUNI. DE MAGISTRIS E LA SUA “FISSA” PER LE GIUNTE DI SALUTE PUBBLICA

38 Visite

La vittoria di Gaudieri, nuovo Sindaco di Villaricca e la conseguente sconfitta di Campanile,

entrambi ex Sindaci della medesima città, si può identificare con la vittoria della politica, se

pur con la p minuscola ed il declino del qualunquismo in generale, e dei cinque stellati in

particolare. Qualunquismo che ha caratterizzato il nostro territorio, a Nord di Napoli, dove

spesso la politica locale si è confusa con il malaffare cosa che ha portato diversi Comuni ad

essere sciolti per infiltrazione camorristica.

Nel mio precedente articolo Macchiavelli: il fine giustifica i mezzi, con riferimento prima

all’elezione amministrativa a Marano e poi alla competizione amministrativa a Villaricca, ho citato il caso di Marano, dei quattro scioglimenti per infiltrazione camorristica, indicando la via della salvezza nella comunione d’intenti tra società civile, partiti e movimenti per poter realizzare possibilmente una unità di forze espressioni del meglio che l’elettorato possa indicare, poiché le divisioni all’interno degli schieramenti non hanno fatto altro che permettere l’inserimento nelle liste candidati dubbi non in perfetta linea con gli interessi della città. Da qui è emersa la difficoltà di ricucire a posteriori, il rapporto tra maggioranza ed opposizione, diventato quasi impossibile. Ritengo quindi che sia preferibile trovare una quadra già dall’inizio, prima dell’avvio della competizione elettorale con un programma ben definito ed un gruppo di volenterosi che si prefiggono di raggiungere i medesimi obiettivi cioè perseguire gli interessi della città attraverso la realizzazione di un reale cambiamento. In politica l’eccezionalità non fa la regola, però può essere la strada ottimale per superare le difficoltà esistenti, evidenziate anche dal Ministro degli Interni nei rispettivi ultimi scioglimenti dei Consigli Comunali.

Anzi permetterebbe ed imporrebbe nel prosieguo effettuare aggregazioni a costituirsi in partiti nazionali dove la partitocrazia assume il suo ruolo primario come sancito dalla Costituzione. Per Villaricca, con le due aggregazioni maggiori costituite, eterogenee e contrapposte, è prevalsa, a ragione, la meno inquinata dal qualunquismo anche se pure l’opportunismo di sinistra non è stato da meno e la mancanza di fiducia degli elettori è parsa evidente. È quello che vengo a dimostrare con l’interlocuzione a mezzo Facebook con il candidato Sindaco Campanile che a sconfitta subita dichiara “non siamo riusciti a coinvolgere elettori ormai disillusi e stanchi con la scarsa affluenza alle urne”. Precedentemente Campanile aveva affermato di essere voluto tornare a Villaricca perché glielo aveva chiesto il cuore, a mio avviso, questa è solo una frase sibillina, ad effetto, che non riproduce né un’idea di progetto né una visione d’insieme su come superare le difficoltà in cui versa la città e l’intero comprensorio. Con l’occasione suggerivo delle riflessioni, relativamente al fatto che in politica la coerenza è fondamentale e quindi chiedevo oltre al cuore che tipo di idee ci vogliono? Idee forti, innovative, progressiste o piuttosto qualunquiste come quelle dei 5 Stelle e di Porcelli? La risposta è stata: grazie per gli spunti di riflessione critica, ne farò tesoro. Da convinto riformista, cattolico progressista e per la tua onestà intellettuale che riconosco a Campanile, mi sarei aspettato una rinuncia ed un respingimento da coloro che ti avevano proposto e sostenuto perché un’aggregazione di larga Intesa sarebbe stata più conforme all’idea riformista. In Politica coerenza significa quando si assume o si è assunto un ruolo primario a livello nazionale, avere il coraggio di misurarsi anche a livello amministrativo. Pertanto, si è verificato quello che avevo preventivato, convinto che per responsabilità della Sinistra, la Destra avesse tutte le carte del gioco per cui l’individualizzazione di un candidato credibile, ha avuto la meglio nella competizione amministrativa. L’amico, On. Michele Schiano, come pronosticato, l’ha saputo individuare ed indicare dalla prima ora, il dott. Franco Gaudieri a Sindaco della città di Villaricca. Assodato che a chi vince spetta il diritto di governare; come alla maggioranza ed all’amico Matteo Morra eletto Sindaco di Marano ho formulato loro buon lavoro ed alla minoranza ho proposto di attuare un’opposizione costruttiva altrettanto mi sento di formulare i migliori auguri di buon lavoro al Sindaco di Villaricca, dott. Franco Gaudieri ed ai Consiglieri eletti. Pur tuttavia, alla luce delle difficoltà in cui versa l’Amministrazione Morra che, ad oltre quattro mesi dall’insediamento non riesce a completare la Giunta, suppongo, per le diatribe all’interno della maggioranza ed alla presenza di una minoranza o parte di essa, inadeguata ad eseguire un’opposizione costruttiva, dove tutto diventa negativo, aggiunte alle difficoltà riscontrate per una macchina comunale inadeguata e poco efficiente, si percepisce

dall’esterno che la Giunta Morra nel breve-medio termine volgerà al termine per le probabili

dimissioni irrevocabile del Sindaco. Onde evitare che ciò si possa verificare anche a

Villaricca, non è il momento di pensare di istituire un Laboratorio Politico, tutto zonale ?

Forse è giunto il momento di immaginare nuove formule che si prefiggono il superamento

delle difficoltà esistenti di natura più svariate per raggiungere un duplice obiettivo:

amministrazioni efficienti e sviluppo occupazionale, entrambi fattori indispensabili per uno

sviluppo socio-economico e produttivo dell’intero territorio. Non di meno un obiettivo di

questo laboratorio dovrebbe essere il superamento dei dissesti finanziari o disavanzi

sommersi ,non evidenziati, dei Comuni i quali non permettono avere un riassetto finanziario

per poter raggiungere gli obiettivi indicati. Sulla scia di una Legge Speciale come quella

adottata per il Comune di Napoli. Il primo invito è rivolto ai parlamentari, ai politici e a coloro più vicino al Governo Centrale per proseguire poi alle professioni, a tutti i cittadini, per una svolta radicale dove non esiste distinzione tra capoluogo e periferia ma è tutt’uno e la Città Metropolitana dovrebbe essere la dimostrazione, puntando su una Politica con la P.

maiuscola. Per questo si impongono Amministrazioni di Salute Pubblica!

Franco De Magistris













Commenti

