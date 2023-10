Campania, Nappi (Lega): la sanità non è un’elemosina, è un diritto

109 Visite

“Vincenzo De Luca non è il mio avversario politico, ma l’avversario della Campania. E il suo principale disastro si chiama sanità. Non tornerò a snocciolare i numeri della tragedia che anche in questo settore ci rendono ultimi, cittadini di serie C in Italia e in Europa, perché oggi siamo qui soprattutto per annunciare che è arrivato il momento di costruire un’alternativa credibile per i campani che meritano una sanità veloce, efficace, a partire da drappelli di medicina che siano realmente territoriali e di prossimità. È questa l’unica strada da percorrere per non essere mai più ultimi, per ridare speranza ai campani, per la rinascita dei servizi fondamentali da offrire alla comunità. La sanità non è un’elemosina, è un diritto”. Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania nel corso del suo intervento al convegno “Sanità in Campania. Perché ultimi”.













