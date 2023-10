Quartieri Spagnoli: La Polizia di Stato scopre una “centrale” di documenti falsi. Arrestato un uomo e denunciato un cliente.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato MONTECALVARIO, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in vico Giardinetto dove hanno sorpreso un uomo che stava lavorando sulla digitalizzazione di una patente di guida.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo all’interno del locale commerciale ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché hanno rinvenuto 3 carte d’identità cartacee valide per l’espatrio intestate ad altrettante persone, di cui due senza effigi, 18 carte d’identità cartacee in bianco, 60 fototessere ritraenti vari soggetti, una serie di materiale utile per la stampa e la fabbricazione di documenti e di targhe di veicoli, 26 biglietti in bianco per eventi di spettacolo, rivetti di varie misure e 2 pinzatrici per apporre le fotografie sui singoli documenti, altre attrezzature specifiche e 600 euro.

In quei frangenti, è sopraggiunto un cliente pertanto gli operatori lo hanno controllato ed è emerso, attraverso gli accertamenti esperiti, che lo stesso era il committente di alcuni documenti di identità.

Per tali motivi, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, mentre il cliente, identificato per un 45enne, anch’egli napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato.