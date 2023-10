Vaiolo delle scimmie, in Europa aumento dei casi del 660 per cento

80 Visite

Secondo l’ultimo report dell’Oms, il primo su base mensile e non più settimanale, a settembre si è registrato un calo a livello globale del 16% rispetto ad agosto. L’Europa però spicca in controtendenza. L’Africa segna -70%, ma non è chiaro se sia dovuto a una riduzione effettiva dei casi o a un ritardo nella segnalazione. A maggio era stata dichiarata conclusa la fine dell’emergenza sanitaria globale.

CASI DI MPOX IN SETTEMBRE

A settembre nel mondo sono stati segnalati 831 nuovi casi di Mpox, il nuovo nome dato dall’Organizzazione mondiale della sanità al vaiolo delle scimmie, con un calo del 16% rispetto ad agosto. Nell’ultimo report dell’Oms, il primo su base mensile e non più settimanale, la regione europea spicca tuttavia per un andamento in controtendenza: dall’1 al 30 settembre i contagi riportati sono stati 229, in crescita del 660% rispetto al mese precedente.













