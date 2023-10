Quarto, morta la donna data alle fiamme dopo lite condominiale

155 Visite

Morta Antonella Iaccarino, la donna data alle fiamme mesi fa per una lite condominiale. Salma sequestrata, il corpo a disposizione della Procura.

I fatti.

I carabinieri sono intervenuti a via de Gasperi e hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio, 53enne già noto alle forze dell’ordine. La donna, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo; trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto. L’arrestato è in caserma.

Ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo la donna cui ha dato fuoco un uomo oggi a Quarto, in provincia di Napoli, per una lite condominiale. Gravi le sue condizioni, è considerata in pericolo di vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews