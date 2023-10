Marano, le case popolari e i grandi abusi. Fanelli chiede lumi al sindaco sulle assegnazioni. La risposta del nostro direttore

Al Presidente del Consiglio Comunale di Marano Al Sindaco di Marano Alla segretaria generale del Comune di Marano La sottoscritta consigliera comunale, Stefania Fanelli ai sensi degli art. 51 e 52 del vigente regolamento di consiglio comunale, chiede che venga posto nella prima seduta utile di QUESTION TIME AL consiglio comunale , all’ordine del giorno la seguente interrogazione OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI Premesso che: – Che Ai sensi dell’art. Articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’abitazione.» Il diritto all’abitazione (conosciuto anche come “diritto alla casa” oppure “diritto all’alloggio”) è il diritto economico, sociale e culturale ad un adeguato alloggio e riparo. – che oggi chi perde il lavoro, chi vive di lavoro povero, sfruttato, precario perde anche la casa poiché un canone di affitto incide circa del 35% sul salario – che Il problema degli sfratti e della precarietà abitativa in Italia è strutturale – che in Italia ogni giorno vengono sfrattate 150 famiglie in violazione dei trattati internazionali. -che l’80% degli sfratti eseguiti sono per morosita’ – che Il governo Meloni risponde togliendo anche i contributi affitto della legge 431/98 e che la Regione Campania non interviene con fondi propri come si evince dalla recente graduatoria provvisoria del bando per i contributi per il sostegno all’affitto ( legge 431/98) in cui un numero elevato di domande pur se ammesse non saranno finanziabili -che il Governo finge di non vedere e ha aggravato la situazione togliendo il contributo affitto e il reddito di cittadinanza che aveva una quota destinata al sostegno dell’affitto Considerato che – con decreto dirigenziale n. 62 del 27/06/2022 la Regione Campania pubblicava un BANDO per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e le relative graduatorie per gli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari per gli aventi diritto ai sensi dell’art. 11 del regolamento regionale n. 11 del 2019 – che con protocollo n. 4719 la Regione Campania trasmetteva al Comune di Marano la graduatoria provvisoria -che in data 09/02/2023 il Comune di Marano pubblicava sul sito del Comune la graduatoria provvisoria avverso la quale i cittadini esclusi potevano presentare ricorso -che sul BURC n. 38 del 09/05/2023 venivano pubblicate le graduatorie definitive di tutti i 383 Comuni interessati della Regione Campania tra cui il Comune di Marano – che circa 500 famiglie del Comune di Marano risultano aventi diritto -che ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale i Comuni sono i titolari delle procedure di concreta assegnazione in base alla verifica dei requisiti espressi dai richiedenti in fase di presentazione delle istanze di partecipazione al bando -che ai sensi dell’art. 13 del regolamento Regionale il Comune di Marano comunicava alla Regione Campania di essere in possesso di alloggi disponibili per le assegnazione per un numero pari a 10 alla data del 21/06/2023 -che con determina n. 063 del 21/06/23 i, a firma del responsabile di settore il Comune di Marano prendeva atto in modo formale della graduatoria , comunicava alla Regione gli alloggi disponibile assumeva l’impegno a procedere con le assegnazioni – che in data 2 agosto la sottoscritta ,insieme al Sindacato Federinquilini ha incontrato il Sindaco di Marano il cui report è sottoelencato • Abbiamo sollecitato una serie di interventi per dare quante più risposte possibili ai cittadini presenti in graduatoria per le assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono presenti circa 500 famiglie in graduatoria. • Abbiamo innanzitutto ricordato che esistono famiglie dalla precedente graduatoria a cui stava per essere notificato il decreto di assegnazione dopo la scelta degli alloggi ( sequestrati per abusivismo , acquisiti a patrimonio comunale e destinati ad alloggi popolari su nostra proposta accettata dai Precedenti Commissari nel 2017/2018) di Via S.Agostino e Via Antica Consolare Campana a cui non sono mai state date risposte. Queste famiglie in realtà stavano già con un piede dentro ma il malaffare ha devastato completamente gli alloggi di Via Antica Consolare Campana rendendoli inutilizzabili e gli alloggi di Via San Agostino , detto Palazzo Polverino, è tornato alla proprietà. Il malaffare ha vinto sullo Stato. Quelle famiglie hanno più volte diffidato l’ente ma la Commissione precedente non ha mai ritenuto fornire alcuna risposta . Noi riteniamo che da quelle famiglie bisogna ripartire. • Abbiamo segnalato la necessità di operare una ricognizione di tutti gli immobili sequestrati per abusivismo edilizio ( acquisiti a patrimonio comunale e o da acquisire) per destinarli ad alloggi popolari per le famiglie aventi diritto. A questi si aggiungono i circa 26 appartamenti confiscati alla criminalità organizzata( 10 già fruibili) per cui il Comune ha fatto richiesta all’agenzia dei beni CONFISCATI ma su cui la Prefettura non si è ancora espressa. • Abbiamo altresi informato il Sindaco che il Comune di Marano è stato ammesso ad un finanziamento regionale, su proposta della precedente dirigente dell’area tecnica , nell’ambito della somma concessa dal ministero di €802.298,22 per €157.298.22 per gli 11 alloggi di via platone ed €45.000,00 per i 3 alloggi di via soffritto. I fondi non sono ancora disponibili? Abbiamo chiesto al Sindaco di approfondire per avere gli strumenti ad effettuare degli interventi di messa in sicurezza sugli alloggi. – CHE UN GRUPPO DI CITTADINI AVENTI DIRITTO DALLA PRECEDENTE GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 27/05/219 PER EFFETTO DI UN BANDO PUBBLICATO DAL Comune di Marano con decreto dirigenziale n. 781 del 19/12/2014 ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 18/97 – Che in ottemperanza agli art. 2 e 10 della precedente normativa il Comune di Marano procedeva alla verifica dei requisita a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata . 2196 del 25/07/2019 per l’assegnazione di un alloggio – -che sulla base dei documenti attestanti il mantenimento delle condizioni oggettive e soggettive un gruppo di cittadini sono stati convocati al Comune con lettera del 27/05/2020 prot. 15123 – – che i cittadini convocati hanno sottoscritto la scelta degli alloggi proposti dall’ente e specificamente quelli di Via Sant’ Agostino n. 8 e via Antica Consolare Campana – Che tale procedura si è interrotta ,senza che ai cittadini venisse mai comunicato nulla per gli effetti di un procedimento giudiziario per l’immobile di Via Sant’ Agostino n. 8 e a causa di una devastazione da parte di ignoti per gli immobili di Via Antica Consolare Campana – Che un gruppo di cittadini ha provveduto a diffidare il comune con lettera protocollata a mano in data 07/04/2022 – Che a tale lettera non è mai stata data risposta – Che questo gruppo di cittadini mentre erano con un piede dentro ed uno fuori dentro l’alloggio si soni visti negare un diritto essenziale Tutto cio’ premesso SI INTERROGA IL SINDACO SUI SEGUENTI PUNTI 1. SI E’ PROCEDUTO, IN BASE ALLA NORMATIVA RICHIAMATA , AD AVVIARE LE PROCEDURE PREVISTE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA RELATIVA ASSEGNAZIONE PER GLI ALLOGGI DISPONIBILI 2. CHE AZIONI SI INTENDONO INTRAPRENDERE PER DARE QUANTE PIU’ RISPOSTE POSSIBILI AI CITTADINI AVENTI DIRITTO VISTA ANCHE L’IMMINENTE APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 3. E’ STATA FATTA UNA RICOGNIZIONE DEI BENI SEQUESTRATI PER ABUSIVISMO EDILIZIO ACQUISITI/ DA ACQUISIRE A PATRIMONIO COMUNALE DA POTER DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 4. CHE RISPOSTA SI PENSA DI DARE AI CITTADINI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI DI VIA S.AGOSTINO ED ANTICA CONSOLARE CAMPANA CHE SI SONO VISTI NEGARE UN DIRITTO SENZA CHE SI SIA MAI PROCEDUTO NEANCHE AD UN’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POICHE’ AI SENSI DELL’ARTR. 34 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO 11/2019 LA PRECEDENTE GRADUATORIA ERA VALIDA FINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SUCCESSIVA GRADUATORIA 5. SI E’ PROVVEDUTO ALLA VERIFICA DEI FONDI DISPONIBILI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI RELATIVI AL FINANZIAMENTO REGIONALE AMMESSO RICHIAMATO NELLA PRESENTE INTERROGAZIONE

La Consigliera Comunale Stefania Fanelli- CAPOGRUPPO Gruppo Fanelli Sindaco, la Città dei diritti