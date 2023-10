MARANO. Lunedì al via la 26esima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival

84 Visite

Marano: Dal 23 al 28 ottobre, con il titolo “Sguardi nel buio” si terrà la 26esima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, il festival internazionale del Cinema e della Comunicazione sociale dei ragazzi.

Accompagnati dalle suggestioni del cinema, torneremo a viaggiare per le strade della giustizia sociale, della pace, della difesa dell’ambiente, dell’amicizia fra i popoli, del dialogo interculturale e interrazziale, della parità di genere. Incontreremo gli studenti delle nostre scuole e quelli che da tutto il mondo ci racconteranno il punto di vista delle loro culture sulle tante questioni sociali affrontate dai cortometraggi in concorso.

Nel corso delle giornate del festival, Marano di Napoli si trasforma in una sorta di città ideale che coltiva il sogno che ci possa essere un altro mondo, in cui le più disparate situazioni si armonizzano in un obiettivo comune. Un mondo in cui i giovani, gli adulti, gli insegnanti, il mondo della cultura e delle istituzioni sono solidali, pieni di speranza, in ascolto reciproco, denunciano emergenze e bisogni, raccontano desideri, avanzano proposte descrivendo, così, vie da seguire. La possibilità di un mondo migliore si esprime, qui, attraverso la bellezza delle relazioni umane, dove ognuno è chiamato ad assumersi la propria parte di responsabilità verso il territorio, verso l’altro, verso la vita sociale tutta.

Realizzato dall’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la rete “Consorzio Scuole città di Marano” e il Comune di Marano di Napoli; in partenariato con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la Link Campus University di Roma, la Fondazione Pol.I.S. della regione Campania, LIBERA “associazioni nomi e numeri contro le mafie”, la Fondazione Silvia Ruotolo; in rete, inoltre, con 50 Istituzioni Scolastiche del territorio nazionale.

I numero del MRSF

I Numeri

2705 film iscritti ai concorsi internazionali

108 le nazioni di provenienza

33 film internazionali selezionati

15 film di animazione selezionati

22 film selezionati concorso scuole

36 le Nazioni rappresentate

1500 studenti impegnati nelle giurie

30 scuole nazionali coinvolte nelle giurie

6 giurie tecniche

5 eventi speciali

4 laboratori

5000 le presenze previste

