Il caso Giambruno, le colleghe di Mediaset lo difendono: “Scherza con tutte, è un burlone ed è noto”

Andrea Giambruno, il benservito di Giorgia Meloni non ammette repliche e il suo ormai ex compagno si guarda bene dal farne. Il giorno dopo il nuovo fuori onda di Striscia la Notizia non servono giri di parole o cautele politiche per sancire la fine di una relazione. I fatti, visibili a tutti nella piazza pubblica di Canale 5 (3.076.000 di spettatori pari al 14.9% di share), non necessitano di accortezze lessicali. Dopo il caos mediatico, interviene anche Simona Branchetti, giornalista di Mediaset e uno dei volti più noti del Tg5.

Eppure, della giornalista si è parlato per qualche tempo come di un’amica molto vicina all’ex compagno di Meloni. Branchetti però, in una lunga intervista a Repubblica, respinge voci e illazioni su una loro presunta relazione e difende l’amico. «Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori», ha detto.

«Io e Andrea ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nella stessa azienda e siamo andati spesso a pranzo insieme, anche con amici comuni: un gruppo consolidato col quale di tanto in tanto ci si vede. Non c’è mai stato nulla da nascondere. Quindi, uscire una sera per una pizza è una cosa normale», ha ribadito aggiungendo: «In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate».

Sulla separazione Branchetti ha detto: «Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale. Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia. Certo, noi lo avevamo avvertito che esporsi in video era una scelta rischiosa, ma lui ha sempre difeso il suo lavoro e il diritto a esercitarlo».













