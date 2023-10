Verona-Napoli, scontri prima della gara

Tafferugli tra tifosi e forze dell’ordine quando mancano poche ore al fischio d’inizio di Verona-Napoli, anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Dal primo mattino si sono registrati scontri tra supporter napoletani e veronesi, fermati dall’intervento degli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto in tenuta antisommossa per bloccare i disordini come riportato dal Corriere del Veneto.

Scontri prima di Verona-Napoli: tafferugli e bombe carta

Alle 9 circa alcuni supporter azzurri hanno dato il via ad un lancio di bombe carta e fumogeni lungo le strade nella zona di viale Piave, tra la Fiera e la Stazione di Porta Nuova. Con volti coperti da cappelli e cappucci, gli ultrà partenopei hanno bloccato il traffico, dando il via ai primi tafferugli, proseguiti nel parcheggio del Palaolimpia, nei pressi della curva nord dello stadio Bentegodi dove le due tifoserie sono entrate in contatto. Li hanno bloccati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, intervenuti per la gestione della viabilità.