Caro direttore, ennesimi due giorni senza acqua in via Caracciolo, a Marano. Mi sa dire se ci sono novità, se stanno riparando qualche guasto? Ma il sindaco cosa fa? Leggo da qualche parte che non fa altro che dire che mancano soldi e personale? Ma dice che ne era anche a conoscenza prima di presentarsi alle elezioni. E allora perché non si dimette?

Laura (Marano)













