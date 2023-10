Marano, Socrate-Mallardo: grande partecipazione per la premiazione delle eccellenze

L’altro ieri grande partecipazione di pubblico per la consueta premiazione delle eccellenze dell’anno scolastico 2022/23. A tredici anni dalla prima manifestazione per la prenotazione delle eccellenze alla Socrate-Mallardo grande partecipazione e entusiasmo di genitori e familiari dei premiati. Sala gremita e applausi scroscianti per gli allievi che hanno ritirato l’attestato dell’ eccellenza a.s.2022/23,alla presenza di tutto il corpo docente del personale ausiliario e amministrativo della istituzione scolastica e alla partecipazione dell’ assessore alla pubblica istruzione dell’ ente comunale. Il premio del merito voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Teresa Formichella negli anni ha formato cittadini che sono delle eccellenze di grande spessore nei vari ambiti del lavoro,delle professioni e dello sport / Nel suo intervento la Preside ha rimarcato come l’istituzione Socrate-Mallardo operante in un territorio additato da sempre come terra del malaffare riesca a sfornare ogni anno decine di giovani d’eccellenza nello studio che poi danno lustro al territorio nei vari settori del lavoro e dello sport, facendo del polo scolastico Socrate-Mallardo fucina d’eccellenza sul territorio a nord di Napoli. Il vicario Prof. Michele Izzo nel suo intervento conclusivo mette in evidenza la necessità per il futuro di invertire la rotta in termini di programmazione per una nuova Marano, bandendo la cultura della cementificazione che ha distrutto il territorio e offese le coscienze dei cittadini. Cittadini costretti a vivere in una città invivibile per carenza di servizi e centri ricreativi e di aggregazione , per puntare tutta la programmazione sullo sviluppo culturale del territorio maranese, unico percorso capace di far rinascere Marano. Un grazie per la riuscita della manifestazione va in primis alle famiglie degli allievi attenti e sensibili alla crescita dei loro figli, ai docenti che con sapienza sanno guidare gli allievi alla curiosità del sapere. Un grazie particolare alla funzione strumentale Prof.ssa Daniela Ruggiero che ha magistralmente coordinato l’evento e alla Dirigente che sa ogni giorno guidare una collettività che risulta essere il fiore all’ occhiello di tutti la comunità a nord di Napoli.

Michele Izzo vicepreside