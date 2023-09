Giugliano, la banda del buco beccata nelle fogne

167 Visite

Forse era una banda del buco in azione, in pieno centro a Giugliano, in un vicolo di via Cumana. E’ quanto risulterebbe dalle prime indagini in corso. Uno dei malviventi si sarebbe già consegnato alle forze dell’ordine mentre un altro componente sarebbe rimasto incastrato nel sottosuolo. Per l’arrestato è in corso il processo per direttissima.

Non è chiaro quale delle attività della zona stessero prendendo di mira e se il colpo sia andato a buon fine. E’ certo, però, che un gruppo di ignoti è entrato in azione sfruttando i cunicoli del sistema fognario per raggiungere un locale del centro storico.













