Donna di 35 anni uccisa in strada a colpi di pistola

Castelfiorentino (Firenze) una donna di 35 anni è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco.

Si cerca il marito, che risulta irrintracciabile. I due, che da tempo non convivevano più, non erano separati legalmente. Klodiana Vefa, di origine albanese e madre di due figli, è stata uccisa a poche decine di metri dalla casa dove abitava, pare al culmine di una lite. Al momento non risultano testimoni oculari dell’omicidio.













