La denuncia di Maresca: “Il Comune di Napoli compra da una coop di Marano 60 ombrelloni e una sedia a 20 mila euro”

Monta la polemica in queste ore. Il pm antimafia Catello Maresca e consigliere comunale di Napoli non si è lasciato sfuggire l’ultimo affidamento del Comune di Napoli.

L’ente, infatti, lo scorso 9 agosto u.s. mediante affidamento diretto, senza procedura di gara, ha affidato alla Soc. Coop Aurora 78, con sede in Marano di Napoli la fornitura e posa in opera di n. 60 ombrelloni da collocare sulla spiaggia di Bagnoli e presso la rotonda Diaz oltre ad una sedia Job da collocare presso la rotonda Diaz.

L’importo complessivo dell’affidamento supera l’importo di 20mila euro. Maresca ha affidato ai social il suo sfogo. “Ecco dove finiscono i soldi dei Napoletani, oltre 20mila Euro per comprare 60 ombrelloni da spiaggia – scrive il magistrato – aggiudicataria una cooperativa di Marano senza Gara. Abbiamo chiesto spiegazioni al Sindaco”.

“Auspichiamo – ha aggiunto Maresca – un intervento da parte delle Istituzioni competenti”.

Il settore competente per l’affidamento è l’area Welfare Servizio Politiche di Inclusione Sociale. Sembrerebbe da una prima analisi effettuata che la cooperativa sopra citata abbia la sua sede legale al I° Vico Casa Giarrusso 34. Si evince, inoltre, dalla determinazione dirigenziale che “l’impresa già fornisce un servizio complementare per il Comune di Napoli, improntando gli interventi su professionalità e disponibilità e concludendoli a regola d’arte”.













