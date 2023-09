Napoli. Prima concreta applicazione della nuova disciplina voluta dal sindaco di Napoli Manfredi a tutela del centro storico Unesco

105 Visite

Prima concreta applicazione della nuova disciplina voluta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a tutela del centro storico Unesco. Gli uffici comunali, in applicazione della norma adottata per limitare il proliferarsi di friggitorie e pizzetterie nel centro storico di Napoli, hanno impedito l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via San Gregorio Armeno, la “strada dei presepi” nel cuore del centro antico partenopeo. “Tale zona, a vocazione storicamente artigianale per la presenza dei presepiai – sottolinea il Comune di Napoli – è particolarmente protetta dalla disciplina del commercio entrata in vigore a fine luglio 2023. La Scia presentata risulta infatti inefficace poiché non è prevista alcuna norma transitoria per la zona di specifica tutela di San Gregorio Armeno”. Nella strada, tra le più frequentate dai turisti, il blocco triennale per le nuove aperture riguarda tutte le attività che non sono direttamente connesse alla produzione o vendita legata alla lavorazione artigianale dei pastori, in modo da preservarne l’autenticità.













