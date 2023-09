Ambulanza bloccata nel traffico a Marano dal parcheggio selvaggio e guidatori incivili, Di Fenza: “Educare incivili al rispetto del cds”

346 Visite

Ambulanza bloccata nel traffico a Marano dal parcheggio selvaggio e guidatori incivili

Un’ambulanza, a Marano, bloccata dal parcheggio selvaggio e da guidatori incivili, per poter giungere sul luogo di soccorso, ha dovuto attendere minuti vitali prima di poter riprendere la marcia.

Lo ha segnalato un cittadino, tramite filmato, che si è rivolto al consigliere regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza.

“Il fenomeno della sosta selvaggia e della presenza di guidatori incivili che, pur di non perdere un secondo, metterebbe a rischio vite umane, è davvero insopportabile. Tutto ciò continua a verificarsi da tempo non solo a Marano ma in tutta la provincia e al centro di Napoli. Solamente con un durissimo lavoro di repressione si può dare un segnale forte a coloro che credono di poter occupare le nostre strade con i loro macchinoni in seconda e terza fila. Istituire una task force contro il traffico in città, causato dall’inciviltà di alcuni automobilisti, è più che mai prioritario ma soprattutto bisogna educare le persone al rispetto del codice della strada”. – queste le parole del capogruppo in regione di Centro Democratico, Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews