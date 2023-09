Uccide la moglie a coltellate: arrestato 38enne

205 Visite

A Lago, sul litorale di Battipaglia, in provincia di Salerno, un uomo di 38 anni ha ucciso la moglie a coltellate dopo una lite coniugale, probabilmente scaturita da motivi legati alla gelosia. L’uomo, un italiano della zona, è stato fermato.

Il femminicidio

È avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Flavio Gioia, a pochi chilometri dal centro cittadino di Battipaglia, il femminicidio di cui è rimasta vittima una donna di 38 anni, accoltellata alla gola dal marito. In casa, al momento dell’omicidio, non erano presenti i due figli, affidati ora a dei familiari. Non è ancora chiaro se qualche vicino di casa abbia sentito qualcosa e chi abbia allertato le forze dell’ordine, né se la coppia avesse già avuto problemi di violenza domestica. Le attività da parte dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia sono ancora in corso













