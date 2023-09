Napoli, anche nel giorno di San Gennaro degrado totale all’esterno del Duomo

127 Visite

Ieri mattina, 19 settembre, Francesco Emilio Borrelli, assieme ad una delegazione di Europa Verde composta dal consigliere municipale Rino Nasti e al membro dell’esecutivo cittadino Enzo Vasquez, ha effettuato un sopralluogo all’esterno del Duomo, nel corso delle celebrazioni del Santo Patrono, e al ponte della Maddalena, dove sono presenti due statue dedicate al Santo. Nel corso del sopralluogo il deputato ha constatato la deplorevole situazione di degrado e abbandono in cui versa la zona intorno al Duomo di Napoli, tra rifugi di senza fissa dimora e spazzatura abbandonata ovunque anche dagli esercizi commerciali che insistono in questa strada. Diversi cittadini hanno fermato il deputato per esporgli le problematiche del quartiere. Al ponte della Maddalena, invece, spazzatura ovunque, a terra rinvenute addirittura delle siringhe usate, mentre sono state mozzate le mani alle due state erette per San Gennaro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews