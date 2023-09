CALVIZZANO, SPARI IN CASA: OMICIDIO-SUICIDIO COPPIA ANZIANI. ERANO ENTRAMBI MALATI

1.868 Visite

Omicidio-suicidio coppia anziani a Calvizzano. I fatti in via Sandro Pertini. Le persone sono decedute per colpi di armi da fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marano.

Aggiornamento: confermata la pista dell’omicidio suicidio. Il marito, 78 anni, Luigi Abbate, ha sparato alla moglie 75enne, Rosanna Di MARINO, e poi si è tolto la vita. Entrambi avevano gravi patologie. L’arma era regolarmente detenuta. I due anziani erano molto affiatati, avevano tre figli e vivevano soli in casa. Luigi, da qualche anno in pensione, era un agricoltore.













