Scuole, De Luca chiede aiuto alla Meloni per evitare i tagli previsti

“Abbiamo la necessità di contrastare la misura del governo rivolta a tagliare il numero delle scuole nella nostra regione. Noi dovremmo perdere una settantina di scuole”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

Il governatore ha ricordato di aver affrontato l’argomento anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Sarebbe davvero assurdo e irresponsabile, in un momento come questo, tagliare le scuole perché magari diminuisce la popolazione scolastica. Questa è, anzi, un’occasione per curare di più, seguire con più attenzione gli alunni, non per tagliare le scuole”, ha concluso De Luca.













