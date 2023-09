Vomero, riapre il parco Minopoli dopo decenni. Papa: “Tanti anni d’attesa, ma ci si aspettava qualcosa in più, specie per i bambini”

La carenza strutturale di aree gioco attrezzate e sicure per i più piccoli è evidente sul territorio collinare, ed incide negativamente sulla vivibilità dei nostri quartieri. Negli ultimi anni si sono drasticamente ridotte le aree gioco per bambini, prima l’eliminazione delle giostrine di piazza Immacolata, ora, da pochi giorni si aggiunge la chiusura, fino a data da destinarsi, del parco Mascagna. Ci saremmo aspettati che l’amministrazione comunale e municipale avessero predisposto, almeno all’interno della nuova area verde, inaugurata in pompa magna, delle giostrine per poter ospitare i più piccoli, magari spostando, almeno temporaneamente proprio quelle presenti all’interno del Parco Mascagna che per lunghi mesi saranno inaccessibili, e invece ancora nulla.

Considerando le già evidenti potenziali criticità in termini di gestione, sicurezza e manutenzione del parco, vigiliremo affinché non si tratti dell’ennesima occasione persa per il nostro territorio.

Così in una nota i consiglieri di centrodestra della V Municipalità Arenella-Vomero:

Antonio Culiers (Capogruppo Forza Italia)

Emanuele Papa (L