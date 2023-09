Morì fulminata in vasca, indagati cinque imprenditori: quattro di origine cinese

138 Visite

Cinque imprenditori, di cui quattro di origine cinese, sono indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 15enne che lo scorso 2 maggio morì fulminata nella vasca da bagno a Montefalcione, in provincia di Avellino. I cinque in sostanza sono accusati di aver fabbricato caricabatterie di scarsa qualità, che avrebbero causato la morte della ragazza. Non solo: oltre alle accuse, le autorità hanno anche sequestrato centinaia di caricabatterie già prodotti dalle aziende dei cinque e che stavano per essere immessi sul mercato: sono tutti molto pericolosi, potenzialmente mortali, come già avvenuto.













