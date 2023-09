NAPOLI: ASILI NIDO E SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI, REFEZIONE DAL 20  SETTEMBRE. ACAMPORA (PD): “SOSTEGNO IMPORTANTE PER BAMBINI E FAMIGLIE”

106 Visite

“Dopo anni in cui si partiva con mesi di ritardo, finalmente gli asili

nido e le scuole d’infanzia comunali di Napoli riceveranno dal 20

settembre un servizio di refezione adeguato. Grazie al sindaco

Manfredi e all’assessore Striano l’amministrazione compie un altro

passo fondamentale verso la normalità e la puntualità di servizi

sacrosanti, offrendo un supporto quanto mai importante in questo

momento di crisi per tante famiglie”. Così in una nota Gennaro

Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di

Napoli.

“Un plauso all’amministrazione che ha predisposto la possibilità di

offrire il servizio già a fine settembre – ha rimarcato Acampora – ora

ci sono tutte le condizioni perché provvedano sia le singole

Municipalità, per la competenza su scuole comunali ed asili nido, ma

anche le dirigenze scolastiche per le scuole statali. Per quest’ultime

si sta procedendo al completamento degli organici ma le ditte sono

pronte ad iniziare. Avremo insomma una copertura completa, sull’intero

territorio e in netto anticipo rispetto agli anni passati: niente più

attese fino all’inverno”.













