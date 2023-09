Sparatoria a Miano, convalidato l’arresto del 18enne accusato di duplice omicidio

Convalida dell’arresto di Palma Francesco, il 18enne che ha sparato Pietro Ronga nel quartiere di Miano. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si è avvalso della facoltà di non rispondere, spontaneamente ha spiegato le ragioni del suo gesto. Non è mancato il colpo di scena, in quanto la procura della Repubblica contesta un duplice tentato omicidio al giovane, quindi oltre la sparatoria di lunedì scorso, anche l’accoltellamento di Febbraio, sempre nei confronti di Pietro Ronga. Il Giudice Ivana Salvatore ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.