Calvizzano, sacchetto selvaggio: sette multe in pochi giorni grazie all’ausilio delle fototrappole

Fotrappole nascoste, dotate di intelligenza artificiale, per stanare gli incivili che depositano i rifiuti nelle strade fuori dall’orario consentito e non rispettano il calendario di conferimento. È la strategia utilizzata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Calvizzano che ha multato, nei primi giorni di settembre, 7 incivili con sanzioni da 150,00 cadauna. Già nei mesi scorsi il Sindaco Giacomo Pirozzi aveva annunciato il pugno duro nei confronti degli incivili che sversano rifiuti ad ogni ora del giorno senza tenere conto dell’ordinanza sindacale che disciplina le modalità di conferimento delle varie frazioni. Gli agenti della Polizia locale di Calvizzano, hanno infatti avviato delle indagini per smascherare gli incivili che hanno imbrattato Viale della Resistenza. Al termine degli accertamenti grazie all’utilizzo delle dotazioni tecnologiche, collocate in postazioni non visibili, li hanno dapprima identificati e successivamente puniti con 150euro di multa.

“Siamo soddisfatti per questo meticoloso lavoro che sta svolgendo il nostro Comando di Polizia Municipale – dichiara il primo cittadino di Calvizzano Giacomo Pirozzi – le operazioni condotte negli ultimi mesi ci hanno consentito di stanare numerosi incivili che trattano il nostro paese come una pattumiera a cielo aperto. Abbiamo dimostrato che sul nostro territorio non c’è spazio per chi inquina e rovina il decoro urbano. Nelle prossime settimane – spiega Pirozzi – saranno impiegati anche diversi volontari appartenenti al nucleo delle guardie ambientali che, di concerto con la Polizia Locale, effettueranno operazioni finalizzate alla repressione e al controllo del fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti. Gli incivili rappresentano un costo per il nostro paese e per questo faremo di tutto per acciuffarli uno ad uno. La tecnologia ce lo consente”.













