Chiaiano e Piscinola, infrazioni al codice della strada: ecco il bilancio dell’operazione

Gli Agenti della Unità Operativa Scampia e del reparto Motociclisti della Polizia Locale di Napoli hanno condotto una attività di controllo stradale in prossimità della stazione della metropolitana di Chiaiano e in piazza Tafuri a Piscinola.



Durante le operazioni sono emerse numerose violazioni al codice della strada anche da minorenni. Sono state contestate violazioni per circa 20.000 euro e redatti 18 verbali di contestazione per varie violazioni al codice della strada tra cui la mancanza di patente di guida, di documenti di circolazione, di assicurazione di responsabilità civile, di casco alla guida ed infine, un minorenne di 16 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la reiterata guida senza patente.













