Decreto Caivano, daspo urbano e punibilità anche per i minorenni che hanno compiuto 14 anni

Daspo urbano e ammonimento del questore anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni. É quanto prevede il dl contro la criminalità giovanile sul tavolo del pre-Cdm. Prevista anche una stretta sulla detenzione di armi e sostanze stupefacenti da parte di minori che abbiano compiuto i 14 anni.

L’ammonimento del questore dai 14 anni

Ammonimento del questore per i minori che hanno compiuto i 14 anni in caso di risse, violenze, minacce e percosse ai danni di minorenni anche senza querela o denuncia da parte delle vittime. Nella bozza del decreto di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, giovedì 7 settembre in Consiglio dei ministri, si legge che al momento dell’ammonimento, «il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale». L’effetto dell’ammonimento cessa – precisa la bozza – al compimento dei 18 anni.

Se il minore è ammonito 1000 euro multa a genitori

Nei confronti di chi «era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto».

Fino a 2 anni di carcere ai genitori se il figlio non frequenta la scuola obbligo

Stretta sul rispetto dell’obbligo scolastico, con una pena fino a 2 anni di carcere per i genitori e la perdita del diritto all’assegno di inclusione in caso di inadempienza. «Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni», si legge nella bozza, che stabilisce anche che «non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo». Dagli istituti penali minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se questi creano problemi all’ordine e alla sicurezza delle strutture.













