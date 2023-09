Diabete, un’aspirina al giorno aiuta a ridurre il rischio di sviluppo della malattia

286 Visite

Un’aspirinetta al giorno aiuta a combattere il diabete. Questo il risultato di uno studio che arriva dall’Australia, dove alcuni ricercatori stanno valutando i benefici dell’assunzione quotidiana dell’aspirina sulla mortalità.

Una scoperta che potrebbe rivoluzionare le cure anche se al momento non cambiano i consigli clinici sull’uso dell’aspirina nelle persone anziane. Secondo uno studio della Monash University di Melbourne, per ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 potrebbe essere utile per gli anziani l’assunzione quotidiana della classica aspirinetta, contenente acido acetilsalicilico a basso dosaggio.













