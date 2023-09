Abusata dal babysitter, resta incinta a 13 anni

578 Visite

La corsa in ospedale per un mal di pancia improvviso. Poi l’ecografia e la scoperta: a soli 14 anni è incinta, più precisamente alla 31esima settimana di gestazione. Accade tutto a Roma, in zona Battistini, dove una ragazzina sarebbe riuscita a nascondere ai genitori ciò che stava vivendo per mesi.

Arrivati in pronto soccorso, come racconta il Messaggero, la questione è diventata chiara per tutti. Anche alla madre che sulle prime era rimasta a bocca aperta: “Vi state sbagliando, mia figlia non può essere incinta”. Davanti agli esami in ospedale, però, la verità è diventata inconfutabile.

A quel punto la 14enne, figlia di una coppia di lavoratori stranieri, ha raccontato di aver avuto rapporti con un connazionale di 30 anni quando aveva 13 anni. Lui, che lavora come giardiniere, frequentava casa della ragazzina perché faceva anche da babysitter al fratello più piccolo di lei.

Al racconto della giovane è seguita una denuncia per violenza sessuale nei confronti dell’uomo. I test a cui verrà sottoposto diranno di più sulla paternità.

Intanto la polizia ha inviato il fascicolo alla Procura minorile di Roma: il 30enne avrebbe approfittato della differenza di età per circuire la ragazza e poi abusarne. Ora la 14enne, che porterà avanti la gravidanza, sarà ascoltata in audizione protetta dai pm al lavoro sul caso. Purtroppo solo uno dei tanti che riguardano violenze di adulti su minorenni.













