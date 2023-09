Bufala Fest si svolgerà a Napoli dal 7 all’11 settembre. Lutto cittadino, annullate tutte le attività di  mercoledì 6 settembre  

297 Visite

Nel rispetto della memoria del giovane musicista Giovanbattista Cutolo e del lutto cittadino proclamato dal Comune di Napoli, la Direzione Organizzativa di Bufala ha annullato tutte le iniziative e le attività previste per mercoledì 6 settembre, cancellando di fatto la giornata inaugurale dell’evento.

“L’omicidio di Gianbattista Cutolo – ha affermato Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest – ci ha sconvolti, avevamo iniziato l’allestimento in Piazza Municioio, poi sabato abbiamo appreso dei funerali e abbiamo bloccato l’evento che dovevamo aprire il 6 alle 12.30 con il sottosegretario all’agricoltura La Pietra e poi abbiamo visto che il Sindaco Mafredi ha proclamato il lutto cittadino e abbiamo spostato l’evento, che si svolgerà dal 7 all’11 settembre. Quello di quest’anno il settimo Bufala Fest e avrà un nuovo vestito, si fa per la prima volta in Piazza Municipio, una location nuova per Napoli e per noi. Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, abbiamo stretto un accordo con ANM che metterà a diposizione un servizio combinato parcheggio più tram con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio, dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,30 alle 00,30, ad un prezzo complessivo di 5 euro”.

“Come direttore artistico – ha affermato Francesco Sorrentino – sono amareggiato e arrabbiato in questi giorni dopo l’omicidio di Gianbattista. Ci saranno animazioni ma rivolte ai bimbi, con artisti strada e ci sarà un pianoforte per la comunità: chi vorrà ricordare il nostro Giogiò, potrà sedersi e ricordarlo con dei brani della storia di Napoli”.

L’annuncio è stato dato questa mattina a Napoli, nel corso della conferenza stampa a bordo della nave Msc World Europa, alla quale sono intervenuti: Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere; Antonio Rea, Direttore Organizzativo di Bufala Fest; Francesco Sorrentino, Direttore Artistico di Bufala Fest; Giuseppe D’Addio, Direttore della Scuola di Cucina “Dolce & Salato”; Erny Lombardo, Coordinatore dell’Arena del Gusto di Bufala Fest.

Hanno portato il proprio saluto istituzionale: Luigi Carbone, Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Sen. Antonio Iannone, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Senato; Prof. Clara Bassano, Docente del Dipartimento di Farmacia – Difarma dell’Università degli Studi di Salerno; Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.; Raffaele Amore, Presidente di Cia – Agricoltori Italiani della Campania.

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e CIA – Agricoltori Italiani della Campania, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Feamp; dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli; dell‘Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia e con l’Osservatorio sui Parchi e sulle Aree Protette del Mezzogiorno.

I partner

Affiancano la settima edizione di Bufala Fest partner e sponsor di prestigio nazionale, come: Agugiaro & Figna Molini con i brand Le 5 Stagioni e Le Sinfonie; Marana Forni; F.lli La Bufala; MSC Crociere; Italia Olivicola; La Molisana; La Fiammante; Like Italy; Stella Artois; Pepsi; Chinotto Neri; Lay’s; Acqua Itala; Acqua Chiarissima; Honda Center Napoli; Caffè Iuliano; Guappa; Consorzio Tutela Vini del Sannio; Gargiulo Impianti di Aspirazione; Sati; Corradini Group; Ballarini; Zwilling; Imperatore Hotellerie;

Scuola di Cucina Dolce & Salato; Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria; GMA; Shophoreca.it . Media Partner: Radio Marte; Time4Stream e Horecanews.it .

Il Tema: Agrifood Tech

L’Agrifood Tech è il tema di questa edizione, poiché, negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior peso ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Questi due fenomeni sono oggi centrali per garantire la competitività nel medio-lungo periodo del settore nel nostro Paese,

Accesso Gratuito

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli show coking nell’Arena del Gusto.

Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli oltre 30 espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.

dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o 1 Buffy burger; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato.

dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o 1 Buffy burger; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 primo o 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce o 1 gelato.

Salta la Fila

Inoltre, sul sito ufficiale dell’evento www.bufalafest.com è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio:

Evitare la coda alle casse.

Ricevere un bellissimo gadget dell’evento.

Giorni e Orari di Apertura

Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:

orario diurno: dalle ore 12:30 alle ore 15:30 .

orario serale: dalle ore 19:00 alle ore 24:00 .

Park & Go

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, ANM metterà a diposizione un servizio combinato parcheggio + Tram con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,30 alle 00,30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Sarà quindi possibile lasciare l’auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 15 minuti. La durata del viaggio da Brin a Piazza Municipio è di circa 10 minuti.

Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato

Forte del successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno Bufala Fest si avvale della partnership con la Scuola di Cucina “Dolce & Salato” che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Villaggio e si occuperà dell’organizzazione, in ogni minimo dettaglio, dell’organizzazione della Terrazza del Gusto.

Arena del Gusto

In quest’area, professionisti e aziende del food & beverage saranno protagonisti di showcooking e workshop con l’obiettivo di esaltare i prodotti della filiera bufalina. Saranno realizzate e presentate creazioni culinarie innovative con il coordinamento dello Chef Erny Lombardo.

Il Giardino delle Idee

Prosegue la partnership con l’Associazione culturale “Il Giardino delle Idee”, grazie alla quale la kermesse continua ad essere anche conoscenza. In un’area dedicata promuoverà e valorizzerà l’intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l’indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i seguenti temi:

“Filiera Bufalina 4.0: sfide e opportunità tra presente e futuro”.

“La filiera agroalimentare tra food diversity, inclusione economica e sostenibilità ambientale”.

“Storie di successo: le Agristartup guidano il cambiamento”.

“ESG, un vantaggio competitivo per le aziende della filiera agroalimentare”

