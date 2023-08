Meloni a Caivano, minacce choc all’indirizzo della premier

362 Visite

Dopo le minacce scagliate durante i cortei e quelle su internet, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto, oggi, di minacce di morte provenienti da alcuni profili social, proprio alla vigilia della sua visita a Caivano per mostrare solidarietà alle giovani vittime di uno stupro di gruppo. Visita in risposta all’invito di Don Patriciello. “Sei sicura di riuscire a ritornare a Roma?”, questi alcuni dei commenti apparsi sotto alcuni articoli. Minacce che sono riferite, in primis, alle decisioni attuate dal governo in materia di reddito di cittadinanza.

Il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, ha dichiarato oggi che domani sarà a Caivano per la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Durante la visita, il sindaco chiederà alla Meloni un impegno costante e il sostegno alle numerose iniziative che vengono realizzate non solo a Napoli, ma anche nell’area metropolitana.













