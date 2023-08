Quarto, cimitero chiuso per due giorni dopo gli ultimi crolli

69 Visite

Il Comune di Quarto ha disposto la chiusura del cimitero, in via precauzionale, per le giornate di domani e dopodomani, dopo i crolli registrati nelle ultime ore. I lavori sono a carico dei privati. Secondo i tecnici dell’ente flegreo, tra le cause dei distacchi anche gli ultimi sciami sismici. I distacchi hanno interessato orli e rivestimenti di marmi esterni. Ci sono, inoltre, crepe in diversi punti e alcune aree sono state transennate per motivi di sicurezza.













