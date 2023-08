Arrestato il chirurgo estetico con la terza media: era ricercato in tutto il mondo, preso in Italia

201 Visite

Arrestato a Marghera il falso chirurgo estetico dei vip, che lavorava in una struttura alberghiera di Mestre. E’ finita, così, grazie ai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, la caccia al falso chirurgo estetico 43enne ricercato da mezzo mondo. E’ accusato di aver eseguito, senza laurea ma solo con la terza media, tra il marzo e il dicembre 2018 diversi interventi a Bucarest in alcune strutture sanitarie, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Le sue ricerche si erano spinte fino a Hong Kong, ma alla fine si nascondeva in Italia. Adesso si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, in attesa delle procedure di estradizione. L’uomo era ricercato a seguito di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria rumena. Dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all’esercizio abusivo della professione medica in quel Paese.













