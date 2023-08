Sei campano e cerchi nuovi amici? Ecco l’alternativa alle app di incontri immaginata da un giovane napoletano

172 Visite

Come contrastare le app di incontri e le agenzie matrimoniali e dare nuove opportunità alle persone sole? Ci ha pensato Roberto Di Nuzzo, napoletano, ideatore della Combriccola Campana. Di Nuzzo ha creato un gruppo che consente a tante persone di conoscersi, dal vivo, con una serie di eventi e incontri in tutta la Campania. Un gruppo di incontri per scopo amicizia, insomma, che si rivolge a una platea che va dai 20 ai 50 anni. “Diamo la possibilità alle persone di rialzarsi, di venire fuori dai momenti bui, per rimettersi in piedi, conoscendo persone nuove, dinamiche, ma guardandole negli occhi – spiega Di Nuzzo – Siamo già attivi da qualche tempo e stiamo ottenendo grande successo. In tanti si rimettono in gioco, soprattutto i single, che hanno perso il gruppo di amici di riferimento. E’ un’ottima occasione per rimettersi in piedi”. Gli interessati possono contattare il 3273537492 o consultare il seguente link: https://www.facebook. com/miticacombriccolacampana