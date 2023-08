Morto Toto Cutugno. Negli anni Ottanta i suoi principali successi. “Un Italiano vero” il suo inno

219 Visite

I successi di Toto Cutugno

Cutugno è stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo con 100 milioni di copie vendute, raggiungendo la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare collaborando con Adriano Celentano tra gli anni ’70 e ’80. Nato il 7 luglio 1943, simbolo della melodia italiana all’estero grazie a “L’Italiano”. Quindici partecipazioni al festival di Sanremo all’attivo (con una storica performance nel 1990 in coppia con Ray Charles), autore di hit amatissime anche all’estero, da “L’Italiano” a “Il tempo se ne va”, “La mia musica”, “Solo noi”, per citarne solo alcune, Cutugno è stato un vero uomo di spettacolo, capace di passare con estrema disinvoltura dal cantautorato alla conduzione televisiva (nel 1987 fu alla guida di una fortunata edizione di “Domenica In”).