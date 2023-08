Napoli, per Veiga è fatta: trovato l’accordo con il Celta

59 Visite

Prima Natan, poi Cajuste, ora Gabri Veiga. In pochi giorni il Napoli si è mosso in maniera pesante. E ora sta per mettere sotto contratto anche il ventunenne centrocampista del Celta Vigo, pronto a diventare il terzo rinforzo estivo dei campioni d’Italia.

Tutto fatto, secondo Fabrizio Romano. Il Napoli ha finalmente trovato l’accordo con gli spagnoli per l’arrivo in Italia di Gabri Veiga, reduce dagli Europei di categoria disputati con la maglia della Roja Under 21.

Si è dunque sbloccata una trattativa iniziata già qualche settimana fa e condotta in maniera paziente dal Napoli, deciso a regalare a Rudi Garcia un gioiellino. A Veiga erano stati accostati, in maniera più o meno concreta, anche Real Madrid, Liverpool e Arsenal.













