Ilaria De Rosa, la hostess italiana condannata in Arabia Saudita a sei mesi per uno spinello

La hostess Ilaria De Rosa rimarrà in carcere a Riad fino a novembre. E’ rinchiusa dallo scorso 4 maggio in una prigione a 45 chilometri dalla capitale (siamo in Arabia Saudita) e ha già scontato quasi quattro mesi sui sei imposti dalla condanna di primo grado.

È stata confermata questa mattina in appello la sentenza: De Rosa era stata accusata di avere con sé degli stupefacenti. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso – secondo l’accusa – una modica quantità di hashish.

Un’accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai tre amici che quella sera erano con lei.













