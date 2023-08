Marano, pulizia nello stadio comunale. Sportivi chiedono: “Ma hanno buttato anche il materiale sportivo ancora buono da utilizzare? Che fine ha fatto?”

264 Visite

Pulizia completata nello stadio comunale ancora sotto sequestro e devastato in vari punti grazie ai vandali e all’incuria del Comune. Pulizia completata, ma sono in tanti a chiedersi: che fine ha fatto il materiale sportivo dello stadio, anche costoso, tra cui alcuni materassi per il salto in alto, che sembravano essere in buone condizioni? C’erano alcune attrezzatura da buttare, ma altre da salvare o utili da reimpiegare in futuro, lo sapevano? Si è preferito gettare tutto al macero? Ma era stato contattato qualche esperto del settore? Chissà se Morra e i suoi fratelli risponderanno al quesito. Pensiamo di no.













