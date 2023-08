Marano, scuole e programmazione interventi. Izzo e la stoccata a Di Fenza

Gentile Direttore, mi permetta di augurare alla collettività maranese e in particolare alla comunità scolastica di Marano un sereno riposo dopo un anno stressante sotto il profilo psicologico per Dirigenti, Docenti, personale non docente, alunni e loro famiglie per una scuola ridotta ai minimi termini. L’ augurio che faccio a tutti noi é quello che a settembre di avere una programmazione oculata per la ristrutturazione degli edifici scolastici così malandati, il grado di sviluppo socio culturale di una città di misura dallo stato in cui versano le strutture scolastiche. Nei giorni scorsi é stata messa in essere una serie di interventi parziali ” tappabuchi “per far iniziare al meglio le attività didattiche, interventi riportati con enfasi dal Consigliere Regionale on. Pasquale Di Fenza e dall’assessore alla Pubblica Istruzione avv. Carmen Bocchetti. Mi auguro che il comunicato stampa non sia stato solo propaganda elettorale, vista la scadenza elettorale regionale del 2025,con la certezza che la programmazione degli interventi è stata voluta e fatta dall’assessore al ramo della giunta comunale . Se così non fosse ( ma non è questo il caso), saremo preoccupati per avere un assessore che programma e delibera sotto dettatura. Poi, con senso di rispetto per la Istituzione di appartenenza e con tanta umiltà quale cittadino e docente di Marano mi piacerebbe sapere cosa ha prodotto con fatti concreti in questi 3 anni di consiliatura regionale il nostro onorevole maranese per la scuola di Marano. Al di là delle propagande enfatiche é giunta l’ora per le strutture scolastiche di Marano tutte di una radicale ristrutturazione alle strutture e infrastrutture che versano in condizioni di degrado. Certo per l’inizio dell’anno scolastico prossimo questi primi interventi parziali sono da salutare positivamente , come anche i 36mila euro per la loro esecuzione, con la certezza che bisognerà poi subito a settembre trovare i fondi per una radicale messa in sicurezza e abbellimento delle scuole é risaputo che studiare in scuole confortevoli e belle invogliano gli alunni a studiare con entusiasmo raggiungendo risultati eccellenti. Per adesso auguro a tutta la collettività maranese e alla comunità scolastica un sereno riposo.

Michele Izzo, capogruppo Fare Democratico.