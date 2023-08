Mancini, ecco i motivi dell’addio. “Divergenze con Gravina”

86 Visite

Parla Roberto Mancini, che in un’intervista esclusiva a Repubblica ha voluto fare chiarezza sulle ragioni che l’hanno portato a dimettersi da ct della Nazionale.

Il motivo dello scontro? Le differenze di vedute con Gravina: “Da un po’ di tempo la vedeva diversamente da me. La scelta dello staff? Certo, ha contribuito” ha ripreso Mancini.

“Se il presidente avesse voluto trattenermi, avrebbe mandato un segnale. Non l’ha fatto. E in generale, passerà come quello che ha vinto gli Europei, ma non verrà ricordato per gli errori che ha commesso“.

“Lo so, mi sono dimesso. Ma mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione e non mi sono nascosto. Forse dovevo farlo prima” ha continuato Mancini, “ma non ho lasciato la Nazionale a tre giorni da una partita“.

Dopo le dimissioni presentate da Roberto Mancini, il primo allenatore contattato dalla FIGC è stato Spalletti che ha dato la disponibilità totale. Tuttavia, né l’allenatore toscano né la Federcalcio intendono pagare la penale prevista nel contratto col Napoli in caso di nuova panchina durante la stagione.













