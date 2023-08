Migranti, a Pantelleria sbarcati in oltre 250: 100 sono minori

59 Visite

Gli sbarchi dei migranti non si fermano. A Pantelleria sono arrivate nelle ultime ore oltre 250 persone, la maggior parte di origine tunisina, tra cui circa una ventina di donne e quasi 100 minori. In alcuni casi i migranti, che saranno trasferiti a Trapani, dopo l’identificazione e le procedure sanitarie, sono arrivati a Scauri, mentre altri sono stati recuperati in mare dalla guardai di finanza e dalla capitaneria di porto.













