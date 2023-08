Osimhen, ottavo incontro tra il procuratore e De Laurentiis

121 Visite

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è tornato a Rivisondoli nell’hotel dove il Napoli alloggia in ritiro. Dopo l’incontro dello scorso 1 agosto con Aurelio De Laurentiis, dovrebbe essere l’ottavo faccia faccia tra il procuratore e il presidente del Napoli per il rinnovo del nigeriano. Nell’ultimo incontro si è discusso elementi relativi all’ingaggio che dovrebbe percepire il centravanti e il valore della clausola che verrà inserita nel nuovo contratto. Il ragazzo è lusingato dall’offerta dell’Al-Hilal, in Arabia potrebbe guadagnare circa 10 volte quello che guadagna a Napoli. Le parti vogliono trovare un’intesa, ma il rinnovo resta complicato.













