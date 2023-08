La voce dei cittadini. Autismo sociale e Granato: “Terranostranews non si tocca, andate avanti”

115 Visite

Gentile direttore, a nome dell’associazione Autismo sociale Aps/Ets la esorto ad andare avanti con la testata Terranostranews. Al di là delle condizioni ambientali che si sono venute a creare sul territorio e ai problemi organizzativi che lei cita, il suo giornale è la voce libera e non condizionabile della città di Marano ormai da tanti anni. Inoltre è anche tra i pochi a dare voce a chi voce non ha: i fragili. La saluto con la convinzione di leggere ancora per parecchi anni la sua testata.

Sabatino De Blasio

Terra nostra e i suoi professionisti della Cronaca e dell’informazione non devono chiudere la redazione. Esprimo vicinanza per le annose questioni di ordine organizzativo e amministrativo. La libera informazione va tutelata e sorretta Voi, con il Direttore Editoriale dott. Fernando Bocchetti avete, negli anni, fatto Scuola di cronaca e didattico-letterale. Con stima, un vostro lettore.

Carmine Granato













