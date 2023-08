Marano, inquinamento acustico e ambientale. Salta nuovamente l’incontro in Commissione. Cieli Liberi: “Morra si dia una mossa, faccia sentire la sua voce. Venga convocato un consiglio monotematico””

140 Visite

La commissione aeroportuale per la terza volta rinvia l’incontro con comitati. È vergognoso che si sottraggono al confronto, trattando i cittadini come se non esistessero. Continuano a fare il loro business a danno della salute dei cittadini. Urge che il Sindaco di Marano, Matteo Morra, solleciti gli organi preposti Enac Enav Arpac Città Metropolitana e Comune di Napoli per sapere quali piani di sicurezza sono stati adottati per la sperimentazione di queste nuove rotte. Nella giornata che doveva essere di risposte alle domande di preoccupazione dei cittadini la Gesac, quasi a voler prendere in giro, dirama un comunicato stampa per evidenziare che solo nel mese di luglio sono transitati un milione e mezzo di passeggeri nell’aeroporto di Capodichino.

Indignati del silenzio di chi dovrebbe tutelare i cittadini, chiediamo al Sindaco di Marano, all’assessore all’ambiente di mettere a conoscenza della città quali iniziative intende adottare sin da subito. Ricordiamo che la sperimentazione dovrebbe terminare a fine agosto ma a questo punto sarà prorogata visto che stiamo subendo in silenzio scelte non condivise. Sollecitiamo altresì l’intero consiglio comunale a convocare un consiglio comunale monotematico, la salute dei cittadini e la loro sicurezza non sono secondari ad altre problematiche di questa città.

Il comitato Cieli Liberi per Marano













