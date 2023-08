Reddito di cittadinanza, dopo lo stop crescono gli stagionali dai ristoranti agli hotel

125 Visite

Per la carenza cronica di lavoratori stagionali potrebbe sembrare quasi un “sogno di mezza estate”. Secondo un’indagine di Federturismo riportata su Il Messaggero, diversi occupabili rimasti orfani del Reddito di cittadinanza hanno trovato impieghi temporanei favoriti dalla maggiore offerta in alcuni settori durante il periodo estivo. Ecco quali figure sono aumentate.

Nei giorni scorsi oltre 159mila famiglie hanno ricevuto l’sms con la comunicazione della fine del sussidio. Complice la stagione estiva c’è chi ha trovato immediatamente un impiego a tempo, in particolare nelle località balneari del Sud Italia a maggiore vocazione turistica.

A differenza di altri rapporti di lavoro, il contratto per attività stagionali a tempo determinato non è soggetto al limite di durata massima di 24 mesi. Al tempo stesso non rientra nella disciplina delle causali, richieste in tutte le ipotesi di rinnovo contrattuale o di superamento del limite di durata di dodici mesi, e si applica in determinati settori come ristorazione, agricoltura, turismo.

Come riferito dalla presidente di Federturismo Marina Lalli su Il Messaggero, i maggiori inserimenti si stanno verificando “in Campania, Puglia e Sicilia”, regioni con un alto tasso di percettori del Reddito e dove le attività legate al turismo cercano più personale per l’estate.













